بالصور .. إلقاء القبض على شحنة من المواد المخدرة في قرية الشحن الجوي

2019/03/13 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية-كلكامش برس، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي ، اليوم الأربعاء ، أن “أمن المطار وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ألقى القبض على شحنة من المواد المخدرة في قرية الشحن الجوي في المطار”.واضافت: بان “كمية شحنة المواد المخدرة بلغت ما يقارب 2 كغم من الباودر ذات النوعية شديدة التخدير”.يذكر ان أمن مطار بغداد الدولي […]

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