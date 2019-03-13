إطلاق صاروخ “تسيركون” فرط الصوتي من فرقاطة روسية

2019/03/13 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… صرح مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية بأن صاروخ “تسيركون” فرط الصوتي الروسي، سيطلق مع نهاية العام الجاري.وأوضح المصدر أن اختبار صاروخ “تسيركون” فرط الصوتي سيتحقق من فرقاطة “الأميرال غورشكوف” الروسية الحاملة للصواريخ، والتي تدخل تشكيلة الأسطول الشمالي الروسي، مع العلم أن الاختبارات السابقة […]

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