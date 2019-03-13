نائب يعلق على القرارات الحكومية الأخيرة: تؤشر بعض المحاباة والمجاملات

2019/03/13 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعتبر النائب عن محافظة نينوى محمد إقبال الصيدلي، الأربعاء، أن القرارات الصادرة عن الحكومة مؤخراً "تؤشر بعض المحابات والمجاملات" لمحافظة على حساب محافظات أخرى، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في تحديد ٤ آلاف وحدة سكنية فقط لنينوى.

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