واع / باسم قاسم يقود أول وحدة تدريبية للنفط

2019/03/13 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

13/03/2019 15:49:00 PM |

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واع /بغداد / م.ا

اعلن نادي النفط، تعاقده رسمياً مع المدرب باسم قاسم،اليوم الاربعاء، لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم الحالي خلفاً للمدرب حسن احمد.

وذكر المنسق الاعلامي للنادي جمعة الثامر في تصريح صحفي نقله مراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن إدارة النادي توصلت الى اتفاق رسمي مع المدرب باسم قاسم لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم الحالي.

واوضح أن قاسم قاد الوحدة التدريبية للفريق اليوم، مبيناً ان الكادر المساعد للمدرب سيتألف من أحمد خضير، ومحمد جاسم، وهاشم خميس مدربًا لحراس المرمى.

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