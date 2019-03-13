2019/03/13 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تجمع متظاهرون خارج محكمة الاستئناف في أنكونا بإيطاليا، بعد الكشف عن إلغاء حكم صدر في العام 2017، وتمّ بموجبه تبرئة رجلين من تهم الاغتصاب، لأن القضاة ظنوا أن الضحية “قبيحة للغاية” حتى تكون مرغوبة ويُعتدى عليها.ونظمت جماعات نسائية مظاهرة شارك فيها حوالي 200 شخصا، عبروا عن غضبهم من اعتقاد القضاة بأن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكم غريب..



تبرئة متهمين بالاغتصاب لان الضحية “ليست جميلة” NAS | موقع ناس الرسمي.

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