2019/03/13 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسام السراي بين 2008 و2019، انقلبت مصائر وأحوال، وبين هذين العامين أطلال من الذكريات وندوب على أبنية بغداد صنعها رصاص العنف، كل شجّ منها له معناه وصداه من الصرخات على الأرض، رصاصة باسم العقيدة وثانية باسم الطائفة وثالثة باسم الحزب الفاسد، إلخ من شتّى الأنواع التي تطلقها المسدسات.كلّ ماسورة مسدس من هذه الأسلحة المُشاعة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موت بأرقام فرديّة..



حياة بأرقام زوجيّة NAS | موقع ناس الرسمي.

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