ذي قار تحبط مخططا لتشكيل مافيا عائلية للمتاجرة بالمخدرات

2019/03/13 | 16:00

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت قيادة شرطة ذي قار اليوم عن احباط مخطط لتشكيل مافيا عائلية للمتاجرة بالمخدرات في قضاء الناصرية .

وقال قائد شرطة ذي قار اللواء حسن الزيدي في مؤتمر صحفي عقد هنا اليوم ، ان قسم شؤون مكافحة المخدرات في المحافظة تمكن من اعتقال شخصين كانا نواة لتشكيل مافيا عائلية للمتاجرة بالمخدرات في المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت قيادة شرطة ذي قار اليوم عن احباط مخطط لتشكيل مافيا عائلية للمتاجرة بالمخدرات في قضاء الناصرية .وقال قائد شرطة ذي قار اللواء حسن الزيدي في مؤتمر صحفي عقد هنا اليوم ، ان قسم شؤون مكافحة المخدرات في المحافظة تمكن من اعتقال شخصين كانا نواة لتشكيل مافيا عائلية للمتاجرة بالمخدرات في المحافظة .وبين ان اعتقال المتهمين المذكورين احبط مخططا لتشكيل خلية اجرامية عائلية للمتاجرة بالمخدرات وتروجيها .ولفت الى ان العملية جاءت استكمالا لعملية امنية سابقة نفذت مطلع العام الماضي 2018 حين اعتقل شخصين اخرين في حاجز تفتيش وضبط بحوزتهما أقراص مخدرة .

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