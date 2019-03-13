جودت: قرار توزيع الأراضي غير مدروس

2019/03/13 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة بشأن توزيع قطع الأراضي بغير المدروس، مشيرة إلى أن القرار سينهي الزراعة

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