2019/03/13 | 16:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصفت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة بشأن توزيع قطع الأراضي بغير المدروس، مشيرة إلى أن القرار سينهي الزراعة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جودت: قرار توزيع الأراضي غير مدروس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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