2019/03/13 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إسباني، أن ملعب "كامب نو" لا يخذل فريق برشلونة في الأدوار الإقصائية، ببطولة دوري أبطال أوروبا، خلال المواسم الأخيرة، ليمنح البلوجرانا الكثير

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