غداً.. كاتانيتش يصل بغداد

2019/03/13 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص … اكد المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس، ان مدرب اسود الرافدين ستريشكو كاتانيتش، سيصل الى العاصمة بغداد يوم غدٍ الخميس.وقال كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “كاتانيتش اعلن القائمة المتضمنة 23 لاعباً لخوض منافسات بطولة الصداقة الدولية التي من المزمع انطلاقها في 20 من الشهر الجاري بمشاركة كل من سوريا والاردن”.[…]

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