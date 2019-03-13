الكشف عن زرع 4 قيود وهمية وتضبط شخصين متورطين بالرشوة والتزوير

2019/03/13 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة البصرة من اكتشاف زرع أربعة قيود وهمية لعائلة في سجل الأحوال المدنية التابعة لمديرية أحوال البصرة، ويضبط في عملية أخرى شخصين متورطين بالرشوة والتزوير.

وقال بيان لوزارة الداخلية، ان "العمليتين تمتا بناءً على متابعات ميدانية لمفارز مكتب المفتش العام العاملة في مفاصل ودوائر الوزارة، حيث تمكن مكتب المفتش العام وبناءً على ورود معلومات من مصادر المكتب الخاصة حول وجود حالات مخالفة للضوابط والتعليمات في سجل الأحوال المدنية في دائرة أحوال البصرة والخاص بقيود المواطنين".واوضح، ان "مكتب تفتيش البصرة شكل لجنة تدقيقية قامت بتدقيق سجل الأحوال المدنية في دائرة البطاقة الوطنية في المحافظة، وتمكنت من اكتشاف زرع 4 قيود وهمية للعائلة في هذا السجل، قامت على إثره اللجنة باجراء عملية التحقيق الاداري الابتدائي من أمين السجل والمسؤولين عنه، ورفع تقرير الى مديرية تفتيش المحافظات موصية فيه بتشكيل مجلس تحقيقي بالقضية لمعرفة المتورطين فيها بغية اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم".وتابع، ان "مفرزة تفتيشية أخرى تمكنت من ضبط شخص متلبس بترويج معاملة تجديد سنوية لعجلة والده المتوفى بوثائق وأختام مزورة، وأكتشفت المفرزة التفتيشية أن جميع الاختام والتواقيع الخاصة بلجنة كشف العجلات مزورة وغير اصولية، وحيث اجراء التحقيق الاداري الابتدائي مع الشخص اعترف على أحد العاملين في الموقع المروري أنه اتفق معه على انجاز معاملته خلاف الضوابط والتعليمات ودون حضور العجلة بالتواطؤ مع أحد المعقبين مقابل مبلغ مالي مقداره 150 ألف دينار".واضاف، ان "المفرزة التفتيشية تمكنت من التوصل للعامل في الموقع المروري والقت القبض عليه ودونت افادته فضلاً عن افادة الشخص المزور ونظمت محضر ضبط وسلّمتهم الى الجهات المختصة بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".انتهى ..



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