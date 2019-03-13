إجرام كربلاء تلقي القبض على 15 متهما بجرائم جنائية مختلفة

2019/03/13 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم قيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي، في بيان تلقته "الغدير"، انه "تمكن مفارز قسم مكافحة الإجرام المنتشرة في عموم المحافظة من إلقاء القبض على(15) متهماً مطلوباً الى العدالة وفق اوامر قبض وتحري اصولية وبمختلف الجرائم الجنائية".واضاف، ان "سبعةً من ضمن المتهمين الملقى القبض عليهم مطلوبين وفق أحكام مادة السرقة واثنين منهم تم القبض عليهما متلبسينِ بالجُرم المشهود".واشار الى ان "بقية المتهمين، تنوعت جرائمهم بين النصب والاحتيال على المواطنين والاعتداء والتزوير والمخالفات فضلا عن ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل مستمسكات رسمية وثبوتية"، لافتا الى انه "تم إحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".انتهى...س ح

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