عمليات عسكرية نوعية لتطهير صحراء الأنبار وملاحقة فلول داعش الهاربة من الباغوز – تقرير

2019/03/13 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر عمليات تطهير صحراء الانبار لمطاردة فلول الارهابيين الهاربين من آخر جيب لهم ومنع تسللهم الى مدن وقرى محافظة الانبار.

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