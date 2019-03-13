2019/03/13 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التقى الفنان #قاسم_السلطان يوم أمس بنقيب الفنانين العراقيين في مقر النقابة في بغداد الدكتور #جبار_جودي حيث تكلل اللقاء بمبادرة انسانية مميزة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة| مبادرة إنسانية يطلقها الفنان قاسم السلطان و نقيب الفنانين) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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