بالصورة| مبادرة إنسانية يطلقها الفنان قاسم السلطان و نقيب الفنانين

2019/03/13 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الفنان #قاسم_السلطان يوم أمس بنقيب الفنانين العراقيين في مقر النقابة في بغداد الدكتور #جبار_جودي حيث تكلل اللقاء بمبادرة انسانية مميزة

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