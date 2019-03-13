بعد شائعات تدهور صحته.. عادل إمام يظهر من كواليس

2019/03/13 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر “الزعيم” عادل امام في كواليس مسلسل “فالنتينو” مع عدد من الممثلين وأفراد فريق العمل فيما كان يتحدث إلى أحدهم وبدا أنه يتمتع بصحة جيدة.​

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