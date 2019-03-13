الأنواء: أمطار رعدية و عواصف ترابية خلال الـ48 ساعة المقبلة في هذه المناطق

2019/03/13 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون طقس البلاد غائماً خلال اليومين المقبلين ويشهد تساقط أمطار تكون رعدية أحياناً ومغبرة مع فرصة لحدوث عواصف ترابية.

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