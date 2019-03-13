“النفط العراقية” تتخلى عن شركاء وتشق طريقها لتجارة الخام

2019/03/13 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر تجارية وأخرى بقطاع النفط إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ألغت مشروعين مشتركين وقلصت عقودا مع بعض العملاء الأوروبيين كي

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