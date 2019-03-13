العدل تفرج عن 484 نزيل خلال شهر شباط الماضي

2019/03/13 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر شباط الماضي.وقال بيان صادر عن الوزارة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الاربعاء، ان "العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (484) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم (53) مشمولاً بالعفو العام، و(29) من النساء و(455) من الرجال تم الافراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم.

وأكد البيان، ان "دائرة الاصلاح قطعت اشواطاً كبيرة في مجال عمليات اطلاق السراح مع تطبيقها نظام الارشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء المنتهية احكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح.

يذكر ان عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام قد بلغ (8391) نزيلاً منذ شهر 11/2016 ولغاية 28/2/2019.



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