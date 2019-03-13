2019/03/13 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة امنية مشتركة، على كدس عتاد، خلال عملية تمشيط بادية النجف الاشرف.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه اليوم الاربعاء، ان "قوة امنية مشتركة نفذت عملية تمشيط في بادية النجف، حيث تم العثور على كدس يحوي صواريخ وقذائف الهاون".

واوضح البيان، انه "نفذ اللواء الثاني في الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية تمشيط في بادية النجف، فيما عثرت القوة المشتركة على كدس يحوي كميات كبيرة من العتاد والمخلفات الحربية ضمت عددا من الصواريخ وقذائف الهاون صالحة للاستخدام تم نقلها الى أماكن آمنة".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على كدس يحوي صواريخ وقذائف الهاون في النجف) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على كدس يحوي صواريخ وقذائف الهاون في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).