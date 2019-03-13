ضبط أسلحة وعبوات ناسفة من مخلفات داعش جنوبي الفلوجة

2019/03/13 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أفاد مصدر امني في عمليات الانبار ،الأربعاء، بضبط أسلحة متنوعة من مخلفات عصابات داعش الإجرامية بحملة أمنية استباقية جنوبي مدينة الفلوجة.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “القوات الأمنية نفذت حملة أمنية واسعة تركزت على منطقة النعيمية جنوبي مدينة الفلوجة، تمكنت خلالها ضبط اسلحة متنوعة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية […]

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