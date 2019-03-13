السيستاني خلال لقائه روحاني : أصدقاؤنا لهم دور واضح في دحر داعش الإرهابي !!

2019/03/13 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرجع الديني علي السيستاني، اليوم الأربعاء، دور الدول الصديقة للعراق في دحر تنظيم داعش الإرهابي !!.

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