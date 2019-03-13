مدرب الصقور يكشف سبب قبوله بالمهمة المؤقتة

2019/03/13 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف المدير الفني المؤقت لنادي القوة الجوية، مجبل فرطوس، سبب قبوله تولي تدريب الصقور بشكل مؤقت خلفاً للمدرب باسم قاسم.وقال فرطوس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وحضرته وكالة/ المعلومة/، “قبلت مهمة قيادة الصقور، كوني اعمل مستشاراً في نادي القوة الجوية، ومهمتي ستنتهي بعد مباراة الزوراء”.واوضح ان “كرة القدم فوز وخسارة، […]

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