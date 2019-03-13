بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة البرلمان العراقي ليوم غد يخلو من استكمال الكابينة الوزارية

2019/03/13 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عن جدول اعمال جلسة المجلس ليوم غد الخميس، فيما لم يتضمن جدول الاعمال استكمال الكابينة الوزارية.وفيما يلي نص وثيقة جدول أعمال البرلمان العراقي ليوم غد:

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