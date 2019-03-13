لوحات سيارات للمحافظة الـ19 في كردستان العراق

2019/03/13 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة اقليم كوردستان عن البدء بعد عطلة عيد نوروز بطباعة لوحات سيارات تحمل اسم محافظة حلبجة.وبحسب كتاب رسمي موقع من رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، فقد تقرر تنظيم لوحات عجلات ومعلومات واحصاءات خاصة باسم العراق- حلبجة وياتي الاتفاق بالتنسيق بين حكومتي بغداد واربيل .ومع استحداث محافظة حلبجة، صار إقليم كوردستان يضم 4 محافظات، بعد أن كان يضم ثلاث محافظات هي أربيل والسليمانية ودهوك.وفي العراق ككل تكون 19 محافظة.

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