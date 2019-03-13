الجامعة العراقية تمنح عميد كلية الرافدين الجامعة درع الإبداع

2019/03/13 | 17:24

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(المستقلة)..منحت كلية الإعلام في الجامعة العراقية درع الإبداع لعميد كلية الرافدين الجامعة الأستاذ الدكتور محمود جواد أبو الشعير تسلمته نيابة عنه الدكتورة فيان سعد رئيسة قسم الإعلام الرقمي.جاء ذلك خلال محاضرة علمية مشتركة استضافتها كلية الإعلام في الجامعة العراقية لأساتذة وطلبة قسم الإعلام الرقمي في كلية الرافدين الجامعة تناولت صحافة الموبايل.وقدم أساتذة وطلبة الكليتين خلال المحاضرة أفكارا عن الإمكانيات المتاحة أمام الصحفيين في الهواتف الذكية والتي يمكن استخدامها في مجال إعداد التقارير الصحفية والرسائل النصية وإجراء العمليات الفنية كالمونتاج والصوت والتصوير الفوتوغرافي والفيديو ومختلف المجالات الإعلامية الأخرى.كما وشهدت المحاضرة التي أقيمت في الاستوديو عدة مداخلات تناولت إيجابيات هذا الاستخدام وسلبياته والآفاق المستقبلية لهذه الصحافة التي تعد نقلة نوعية في مجال الإعلام باعتبارها مؤسسة متكاملة للصناعة الإعلامية.وتأتي هذه المحاضرة ضمن خطة أعدها قسم الإعلام الرقمي في كلية الرافدين الجامعة والذي أستحدث هذا العام تهدف تأهيل إعلاميين لشهادة البكالوريوس خلال أربع سنوات دراسية قادرين على التعامل مع تكنولوجيا الإعلام والاتصال وإتقان الوسائط الرقمية والتقنيات الحديثة.وقدمت كلية الإعلام في الجامعة العراقية كتب شكر وتقدير لرئيسة قسم الإعلام الرقمي في كلية الرافدين الجامعة وعدد من أساتذة القسم.

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