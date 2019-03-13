المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني

2019/03/13 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الرئيس الإيراني حسن روحاني والوفد المرافق له.

وذكر مكتب السيستاني في بيان، أن روحاني عرض للمرجع الديني جانبا من نتائج مباحثاته مع المسؤولين العراقيين، وما تمّ التوصل إليه في اطار تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين.

وأعرب السيد السيستاني عن ترحيبه بأية خطوة تساهم في تعزيز علاقات العراق بجيرانه وفقاً لمصالح الطرفين، وعلى أساس احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مذكّراً بالتضحيات الكبيرة التي قدمها العراقيون في الانتصار على تنظيم داعش الارهابي وإبعاد خطره عن المنطقة كلها بمساعدة اصدقاء العراق.وأكد السيد السيستاني، أن أبرز التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة هي مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات العامة، وحصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية، معربا عن أمله بأن تحقق الحكومة العراقية تقدما مقبولا في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة أن تتسم السياسات الاقليمية والدولية في هذه المنطقة الحساسة بالتوازن والاعتدال، لتجنيب شعوبها مزيدا من المآسي والأضرار.

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