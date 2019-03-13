المرجعان الحكيم والنجفي يستقبلان روحاني في النجف الاشرف

2019/03/13 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرجع السيد محمد سعيد الحكيم، اليوم الاربعاء، الرئيس الايراني حسن روحاني في مكتبه بالنجف الاشرف.

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