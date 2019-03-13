2019/03/13 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية ،الأربعاء، عن الأسباب التي جعلت قادة الاتحاد الأوروبي يقفون إلى جانب النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي المتورط في تنفيذ عمليات إجرامية وانتهاكات لحقوق الإنسان.وقالت الصحيفة في مقال تحليلي للكاتب والمحامي الدولي المتخصص ريس ديفيد: “في الوقت الذي يصب البعض جام غضبهم على كل أولئك الذين ساندوا الخروج من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الغارديان”: قادة الاتحاد الأوروبي صامتون عن جرائم نظام السيسي alansaar.

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