أمير سعودي يشكل حركة سعودية معارضة لنظام المملكة: نريد رؤية ملكية دستورية

2019/03/13 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، عن تشكيل حركة سعودية معارضة تدعو لإسقاط نظام المملكة، وذلك من قبل الأمير المنشق خال بن فرحان آل سعود.الأمير الفار من السعودية منذ أكثر من عقد، ذكر أنه “يريد رؤية ملكية دستورية، مع إجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة، وذلك لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان، والظلم في البلاد”، لافتًا إلى […]

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