شهيد و5 جرحى حصيلة القصف بناحية قره تبه في ديالى

2019/03/13 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مسؤول بناحية قره تبه بمحافظة ديالى، الأربعاء، بإستشهاد واصابة 6 اشخاص من عائلة واحدة بقصف الناحية شمال شرقي المحافظة.

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