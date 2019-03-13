العدل: الإفراج عن 43 حدثاً خلال شهر شباط الماضي

2019/03/13 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة اصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل، الأربعاء، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر شباط الماضي، فيما أشارت إلى أن عدد المفرج عنهم 43 حدثاً.

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