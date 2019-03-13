2019/03/13 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ARnEtobW5tk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصحاب العقود في جامعة القادسية يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اصحاب العقود في جامعة القادسية يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).