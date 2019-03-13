وثيقة.. شركة حكومية تشتكي لدى الصدر ضد هذا النائب

2019/03/13 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قدمت الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن؛ شكوى الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد احد النواب التابع الى التيار الصدري.وذكرت وثيقة صادرة عن الشركة موجهة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري؛ فضلا عن رئيس وأعضاء كتلة سائرون النيابية؛ حصلت وكالة كلكامش […]

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