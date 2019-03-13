التخطيط تدعو لتبني قانون إلزامية خطة التنمية الخمسية

2019/03/13 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… دعا وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الأربعاء، الى تبني قانون إلزامية خطة التنمية الخمسية بوصفها المظلة الرئيسية لجميع الخطط والاستراتيجيات، وتوفير كافة سبل الدعم لإنفاذ الخطط الإستراتيجية للوزارة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، ان “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي استقبل في ديوان الوزارة، اليوم، بشير الحداد نائب […]

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