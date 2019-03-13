2019/03/13 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قتل شخص وأصيب خمسة آخرون, الأربعاء, بسقوط قذيفة هاون على إحدى مناطق ناحية قره تبة شمال شرقي ديالى.وقال مراسل “ناس” اليوم (13 آذار 2019), إن “قذيفة هاون سقطت في منطقة القصبة القديمة بناحية قره تبة شمال شرق ديالى, أدت إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتيل و5 جرحى بقذيفة هاون سقطت على إحدى مناطق ديالى NAS | موقع ناس الرسمي.

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