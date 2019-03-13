2019/03/13 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عثر سكان محليون في محافظة ميسان جنوبي العراق الاربعاء، على تمساح في إحدى المناطق المطلة على نهر دجلة.وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورا للتمساح، فيما قالوا إن السكان الذين عثروا عليه قتلوه على على الفور.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلوه على الفور ووضعوه في “ستوتة”: العثور على تمساح في ميسان (صور) NAS | موقع ناس الرسمي.

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