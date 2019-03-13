2019/03/13 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة … وضع المدير الفني العائد إلى تدريب نادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، عينه على صفقة قوية من بطولة الدوري الإيطالي.وذكر برنامج “شيرينجيتو” الإسباني أن “هناك اهتمام كبير من قبل المدرب الفرنسي باللاعب الشاب، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش متوسط نادي لاتسيو تدعيم خط وسط الفريق”.ويعد سافيتش أحد أهم اللاعبين الموهوبين في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم لاتسيو تحت مجهر زيدان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم لاتسيو تحت مجهر زيدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).