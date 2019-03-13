2019/03/13 | 17:38

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أمانة بغداد تقطع المياه في بعض مناطق الكرادة ببغداد

بغداد -

كلمة

قررت امانة بغداد يوم الأربعاء قطع المياه في منطقة الكرادة

وسط العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان، ان "كوادرها ستقوم بقطع جزئي للماء الصافي

في بعض محلات الكرادة".

وقالت بحسب البيان، ان "قطع المياه بسبب تقاطع احد انابيب المياه مع

أنبوب مجاري عملاق تخسف في وقت سابق وبعمق 7 متر وبقطر 1 متر".

وأضافت، ان "كواردها ستقوم بإعادة ضخ المياه مرة أخرى صباح يوم غد

الخميس بعد اكمال الاعمال بشكل كلي".

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