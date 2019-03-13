2019/03/13 | 17:38

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بالفيديو: روحاني يزور المرجعين الفياض والنجفي

بغداد -

كلمة

زار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المرجع الديني الشيخ

إسحاق الفياض في النجف الأشرف.

كما زار آية الله بشير النجفي.

وكان روحاني قد وصل صباح اليوم الى النجف الأشرف وألتقى المرجع

الديني الأعلى آية الله السيد السيستاني.

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