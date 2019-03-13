خلاطي : مجلس النواب مهيئ نفسياً وقانونياً لإلغاء مكاتب المفتش العام

2019/03/13 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغدير- خاصوقال خلاطي في تصريح لبرنامج " المرتفع " ان بعض مكاتب المفتش العام هي جزء من حلقة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية . واشار خلاطي الى ان مكاتب المفتش العام تكون في بعض الاحيان معطلة ومعرقلة للاعمال والمشاريع وتارة تكون اداة للابتزاز في بعض القضايا . واضاف ان هذه القضايا ولدت انطباع لدى مجلس النواب نتج عنه مقترح قانون قرأ قراءة اولى وثانية ووصل الى مرحلة التصويت ولكن تم ارجاعه .ملفتاً الى ان مجلس النواب مهيئ نفسياً وقانونياً لإلغاء مكاتب المفتش العام .

انتهى ع.س

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