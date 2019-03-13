استشهاد واصابة 6 افراد من عائلة واحدة في ديالى

2019/03/13 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} استشهد مدني واصيب 5 اخرون من عائلة واحدة في سقوط قذيفة هاون في ديالى.

وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "قذيفة هاون سقطت على منزل في منطقة القصبة القديمة بناحية قره تبة، مما ادى الى استشهاد فردا من العائلة واصابت 5 اخرين".انتهىبواسطة: مصطفى الجوراني

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