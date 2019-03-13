السودان : عصيان مدني واحتجاجات شعبية مطالبة برحيل البشير

2019/03/13 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة..شهدت الخرطوم إغلاقا للأسواق والمحال التجارية فيما خلت الشوارع التي اعتادت أن تكون مزدحمة من المارة، الأربعاء، تنفيذا لدعوات بالعصيان المدني ضمن احتجاجات شعبية مطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.ونشر حزب المؤتمر السوداني المعارض مقطع فيديو يظهر منطقة السوق العربي، أكثر الأسواق اكتظاظا بالمتسوقين في الخرطوم، وقد شهد إغلاق العديد من […]

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