سيناتور ديمقراطي: الشيوخ الأمريكي سيصوت على إنهاء دعم السعودية بحرب اليمن

2019/03/13 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قال السيناتور الديمقراطي “بيرني ساندرز” ،الأربعاء، إن مجلس الشيوخ الأمريكي سيصوت على قرار لإنهاء دعم واشنطن للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.وذكر السيناتور ساندرز ان ” المشرعون سيضغطون على الرئيس دونالد ترامب لكي يشدد سياسته تجاه المملكة العربية السعودية”، واصفا الحرب بأنها “كارثة إنسانية واستراتيجية”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.ويكون هذا […]

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