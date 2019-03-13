الثقافة النيابية تبحث مع الحمداني تشريع قانون وزارته والنهوض بواقع السياحة في البلد

2019/03/13 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الأربعاء، مع وزير الثقافة والسياحة والآثار تشريع قانون وزارته الموحد.

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