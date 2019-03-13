البصرة تستغيث من سطوة العشائر وتطلب من عبد المهدي فرض هيبة الدولة

2019/03/13 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب مجلس محافظة البصرة من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي فرض القانون وهيبة الدولة في المحافظة.

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