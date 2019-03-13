ائتلاف العبادي يتنازل عن تصريحات زعيمه .. ويقدم فروض الطاعة لايران

2019/03/13 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي عن تصريحات زعيمه التي انتقد فيها الاتفاقات التي وقعها الرئيس الايراني حسن روحاني مع الحكومة العراقية في بغداد .

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