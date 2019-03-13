الهيئة العربية للتصنيع تشارك في تلبية مطالب العراق الشقيقة من محطات تحلية وتنقية مياه الشرب

2019/03/13 | 17:48

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أشاد الدكتور جمال العادلي وزير الموارد المائية العراقي بالمشاركة المُتميزة للهيئة العربية للتصنيع بالمعرض الدولي للدفاع في العراق IQDEX ,مؤكدا أنها خطوة هامة في طريق التعاون البناء بين الأشقاء العرب في مجالات التنمية الشاملة .جاء هذا صباح اليوم بالعاصمة العراقية بغداد ,حيث إستقبل “العادلي” وفد الهيئة بهدف فتح آفاق جديدة من التعاون وتلبية مطالب محافظات العراق من محطات تحلية وتنقية مياه الشرب .في هذا الصدد, أشار “جمال العادلي” إلي تمتع منتجات الهيئة العربية للتصنيع بالجودة العالمية و تحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي , مؤكدا أن المستقبل القريب سيشهد ازدهارا في مجالات التعاون مع الهيئة في العديد من مجالات التصنيع المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية .

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