الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش شمال شرقي ديالى

2019/03/13 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، تنفيذ عملية دهم وتفتيش شمال شرقي ديالى، ضبط خلالها عدد من المضافات التابعة لتنظيم داعش الاجرمي.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “اللواء 23 بالحشد الشعبي / قاطع عمليات ديالى شرع بعملية مداهمة وتفتيش قرية تفرقة والبساتين المحيطة بها غربي قضاء خانقين”.واضافت ان […]

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