الانبار.. مجلس المحافظة يعلن افتتاح معمل اسمنت كبيسة

2019/03/13 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة الانبار،اليوم الأربعاء،عن إعادة تشغيل معمل اسمنت كبيسة بعد حملة إعمار دامت 6 سنوات.وقال عضو المجلس فهد الراشد في تصريح صحفي أطلعت عليه

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