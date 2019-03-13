2019/03/13 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، السيد علي السيستاني ،الاربعاء، على ضرورة إحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.وقال آية الله العظمى السيستاني خلال استقباله الرئيس الايراني، حسن الروحاني والوفد المرافق له الذي ضم وزير الخارجية الإيراني حسن روحاني: “نرحب بأي خطوة في سبيل تعزيز علاقات العراق بجيرانه وفقاً لمصالح الطرفين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آية الله السيستاني يشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية alansaar.

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